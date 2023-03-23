РФ зосередить наявні комплекси ППО для оборони Москви та області – військовий оглядач

Березень, 23 в 14:29

У Росії брак комплексів протиповітряної оборони. Річ у тім, що їхній ресурс або знищено, або переміщено в Україну.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода заявив військовий оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Він зазначив, що військово-промисловий комплекс РФ не здатний швидко задовольнити попит у комплексах ППО усіх видів дальності.

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На думку Коваленка, наявні комплекси ППО росіяни концентруватимуть у так званих центрах ухвалення рішень. Тобто захищеною буде Москва та Московська область.

— Вони (росіяни, – Ред.) від цього в паніці, вони бачать що їм не вистачає того ресурсу, який розподілено по європейській частині Росії. Фактично, ресурс їхньої ППО або знищено, або перебуває в Україні. Їхній військово-промисловий комплекс не може у великій кількості виробляти саме комплекси малого, середнього та великого радіусу дії, щоб повністю задовольнити ешелон протиповітряної оборони, – каже Коваленко.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір створити більшу кількість військових підрозділів, котрі оснащені системами сучасної ППО.

За його словами, у 2023 році сформується нова зенітна ракетна бригада спеціального призначення, зенітний ракетний полк із системами С-350 та полк військово-транспортної авіації. Також планують посилити протиповітряну оборону Москви.

В Інституті вивчення війни припускають, що заява Шойгу, найімовірніше, спрямована на переконання самих росіян у розвитку армії Росії та нівелювання невдач в Україні.