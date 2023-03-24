Березень, 24 в 9:23

Власник угруповання Вагнер Євген Пригожин пом’якшив свою риторику на адресу міноборони Росії, ймовірно, через острах повної втрати своїх бойовиків у Бахмуті. А ще засумнівався, чи насправді є в Україні нацисти.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин також занепокоєний планованим контрнаступом ЗСУ на сході.

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За його словами, Україна має в Слов’янську, Бахмуті та Костянтинівці 80 000 солдатів для контратаки на Бахмут. Також Пригожин заявив, що Генштаб ЗСУ має 200 000 резервів для наступу вздовж усієї східної лінії фронту.

Інший бойовик, колишній російський офіцер Ігор Гіркін вважає, що Пригожин перебільшує чисельність ЗСУ.

Це може бути пов’язано зі спробою власника ПВК Вагнер отримати додаткові припаси й підкріплення від міноборони Росії, щоб врятувати свої сили в Бахмуті.

А ще власник ПВК Вагнер Євген Пригожин спростував твердження Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні. За його словами, Росія воює виключно з українцями, оснащеними технікою НАТО, і деякими “русофобськими” найманцями, які добровільно підтримують Україну. Проте безпосередньо із НАТО Росія не воює.

Власник ПВК зазначив, що в Кремлі знали і розуміли, що НАТО запропонує Україні військову допомогу.

Крім того, Пригожин скептично ставиться до тверджень, що в Україні є нацисти, як про це постійно заявляє Москва.

Пригожин також закликав російських військових і ЗМІ припинити недооцінювати українські збройні сили.