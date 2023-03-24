Росія хоче набрати ще 400 тис. солдатів, але це нереалістична перспектива – Bloomberg

Березень, 24 в 21:26

Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як армії РФ не вдалося досягти великих успіхів. Москва планує зосередитися на стримуванні нового контрнаступу ЗСУ, яке має розпочатися найближчим часом.

За даними видання Bloomberg, Кремль прагне цього року набрати до 400 тис. новобранців, щоб надалі захоплювати ще більшу територію України.

Анонімні джерела видання стверджують, що масштабна вербувальна кампанія дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації резервістів, оскільки він нарощує кампанію щодо переобрання російського президента Володимира Путіна.

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Але деякі офіційні особи заявили, що ціль залучення 400 тис. контрактників цього року – нереалістична перспектива. Це приблизно дорівнює кількості професійних військ, які були в Росії до початку вторгнення в Україну.

– Я не думаю, що вони зможуть долучити нових людей, за винятком, ймовірно, незламних патріотів або людей, які не мають економічних можливостей. Я не бачу можливості для них зробити ще один великий ривок в Україну, якщо вони не перейдуть до економіки воєнного стану, – сказав колишній аналітик російського військового потенціалу в Міністерстві оборони США Дара Массікот.

Кремль поки що не готовий до такого розвитку подій, особливо напередодні виборів президента РФ навесні наступного року, на яких Володимир Путін, як очікується, балотуватиметься на п’ятий термін, стверджують джерела.

Хоча Кремль намагається контролювати політичну систему, проте офіційні особи побоюються, що необачні кроки, зокрема, мобілізація, можуть ускладнити зусилля РФ щодо досягнення гучної перемоги Путіна на виборах.