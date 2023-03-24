Березень, 24 в 11:07

Станом на середину березня Росія передислокувала щонайменше одну тисячу своїх військовослужбовців, які проходили підготовку на Обуз-Лесновському полігоні на південному заході Білорусі.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Нової ротації військ не було зафіксовано, наметовий табір залишається на місці, що свідчить про можливість продовження програми підготовки російських солдатів.

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Той факт, що Росія вдалася до навчання своїх військовослужбовців на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, свідчить про те, як “спеціальна військова операція” Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових – інструктори здебільшого були направлені в Україну.

Раніше моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на супутникові знімки з полігону Обуз-Лесновський також підтвердила, що Росія вивела частину свого контингенту з Білорусі, проте намети для проживання особового складу залишила.

Це може свідчити про плани щодо подальшого навчання нових російських військових.