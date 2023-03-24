У РФ наростає вербувальна кампанія, але Україна має шанси перехопити танкову ініціативу – полковник Естонії

Березень, 24 в 19:53

На території Російської Федерації розпочали нову військову вербувальну кампанію. На відміну від попередніх, вона орієнтована на жителів великих міст у РФ.

Про це заявив полковник Тармо Кундла під час брифінгу в Міністерстві оборони Естонії, коментуючи повномасштабне вторгнення РФ в Україні.

Полковник сказав, що за два-три тижні погода та ґрунт уже не обмежуватимуть маневри підрозділів та важкої техніки, і тоді світ зможе побачити, хто візьме ініціативу до своїх рук.

Зараз дивляться

За його словами, російська кампанія з вербування в армію вперше спрямована на жителів великих міст. Раніше охочих брати участь у бойових діях проти України шукали переважно в периферійних регіонах і серед національних меншин.

Офіційна російська кампанія розпочнеться 1 квітня, але всі підготовчі роботи росіяни вже майже завершили. Водночас в цей день у Росії розпочнеться черговий призов на строкову службу, який триватиме до середини липня.

У РФ нещодавно підняли верхню планку призовного віку до 30 років для охоплення більшої кількості новобранців – це істотно підвищує навантаження на російські військкомати.

Водночас у приватній військовій компанії Вагнера заявили про намір набрати ще близько 30 тис. найманців, яких відправлять воювати проти України.

Джерело: ERR