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Факти / Світ / Росія

У Ростовській області РФ пролунав вибух – що відомо

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 25 березня, у місті Азов Ростовської області пролунав потужний вибух. Його причини поки що невідомі.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Момент вибуху зняла одна з камер. За непідтвердженою інформацією, місцева влада з’ясовує причини інциденту.

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На відео також можна помітити, що від вибуху спрацювали сигналізації припаркованих машин.

До речі, 22 березня близько п’ятої ранку в поки що окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 395-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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