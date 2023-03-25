У Ростовській області РФ пролунав вибух – що відомо
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Фото: Depositphotos
Сьогодні, 25 березня, у місті Азов Ростовської області пролунав потужний вибух. Його причини поки що невідомі.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Момент вибуху зняла одна з камер. За непідтвердженою інформацією, місцева влада з’ясовує причини інциденту.
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На відео також можна помітити, що від вибуху спрацювали сигналізації припаркованих машин.
До речі, 22 березня близько п’ятої ранку в поки що окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 395-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.