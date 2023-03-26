Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

У Росії поблизу Тули пролунав вибух – що відомо

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У Росії поблизу Тули пролунав вибух – що відомо

26 березня в російському Киріївську поблизу Тули стався вибух. 

Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.

Як пишуть у пабліках, вибух стався в межах міста на вулиці Дорожників о 15:19 за місцевим часом. 

Зараз дивляться

На місці вибуху утворилася воронка. Постраждали приватні будинки, а в багатоповерхівках вибуховою хвилею потрощило вікна. 

За даними місцевої влади, двоє жителів  2002 і 2006 років народження отримали скалкові поранення. 

Як повідомляють російські ЗМІ, попередньою причиною вибуху може бути БПЛА.

Читайте
Курс окупантам вказано чітко – Гуменюк про знищення Калібрів у Джанкої

Фото: Думская 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка