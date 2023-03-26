Березень, 26 в 17:10

26 березня в російському Киріївську поблизу Тули стався вибух.

Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.

Як пишуть у пабліках, вибух стався в межах міста на вулиці Дорожників о 15:19 за місцевим часом.

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На місці вибуху утворилася воронка. Постраждали приватні будинки, а в багатоповерхівках вибуховою хвилею потрощило вікна.



За даними місцевої влади, двоє жителів 2002 і 2006 років народження отримали скалкові поранення.

Як повідомляють російські ЗМІ, попередньою причиною вибуху може бути БПЛА.

Фото: Думская