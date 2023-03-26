Відмовилися воювати. На Запоріжжі російських солдатів із Туви тримають у підвалі без їжі та води

У соцмережах розповсюджують відео, записане військовослужбовцем із Туви, який знаходиться в окупаційній “військовій комендатурі” на території міста Пологи Запорізької області.

– Військовослужбовців віком 18-20 років утримують у підвалі кілька днів без їжі та води, через відмову воювати, за наказом свого ж командування, – йдеться у повідомленні.