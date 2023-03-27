Березень, 27 в 18:05

Після поразки у війні проти України на Росію можуть чекати внутрішній збройний конфлікт і протестні рухи. А місцеві пропагандисти почнуть списувати провали на диктатора Володимира Путіна.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, в РФ починають розуміти, що програють війну, і це суттєво деморалізує російське населення.

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Подоляк нагадав, що на території Росії останнім часом періодично відбуваються якісь інциденти: літають “невстановлені безпілотники”, виникають пожежі й вибухи на інфраструктурних об’єктах. Окупанти почали зводити фортифікаційні споруди навіть далеко від кордону з Україною.

– Це прямі наслідки масштабної війни, й вони наростатимуть. І в якийсь момент в РФ виникне внутрішній серйозний збройний конфлікт, – наголосив радник керівника ОПУ.

Подоляк вважає, що рушієм такого внутрішнього конфлікту можуть стати озброєні російські мобілізовані, які рано чи пізно повернуться з фронту.

– Всі, хто повернеться до РФ зі зброєю в руках, будуть надзвичайно розлючені. Насамперед злі на місцеву владу – це вони їх мобілізовували, погрожували, репресували. І ці люди зі зброєю повернуться: вони вже програли, і вони приречені, у них не буде стримувальних факторів. Відповідно, вони матимуть право на силове придушення місцевих органів влади. Ось що відбуватиметься в Росії – масштабна громадянська внутрішня війна, – пояснив він.

Крім того, Подоляк прогнозує активізацію “етнічних протестних рухів” у регіонах РФ, які перебували “під репресивним тиском” центру.

На думку Подоляка, рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про ордер на арешт Володимира Путіна також створює основу для потенційних протестів у Росії. Ордер ослабив легітимність кремлівського диктатора.

Подоляк прогнозує, що після ще кількох поразок російської армії на фронті всередині РФ на Путіна “почнуть списувати гріхи”: неефективне планування військової кампанії та неадекватний аналіз ризиків, неправильну оцінку можливостей РФ і готовності Європи об’єднатися на підтримку України.

– Є кілька груп, які хотіли б відійти вже від концепції путінської Росії і прийти до Росії іншого типу. У них це, можливо, вийде у момент, коли РФ зазнає ще кілька істотних тактичних поразок на полі бою. Внутрішні процеси почнуться, і тоді Путін у самій Росії буде оголошений пропагандистами “породженням пекла”. На нього почнуть списувати ті чи інші гріхи, – зазначив Подоляк.

На його думку, після поразки у війні розпаду РФ як такого “в принципі не відбудеться”. Однак деякі території отримають “вікно можливостей” для від’єднання.

– Певні етнічні території, які мають іншу історію, інше бачення, інші соціальні відносини, отримають вікно можливостей для того, щоб реалізувати те, що не змогли на початку 1990-х, коли парад суверенітетів обмежився розпадом тільки “канонічного СРСР”, а вони залишилися в складі РФ, – заявив радник керівника ОПУ.

Подоляк також вважає, що військова поразка РФ призведе до обнулення ключової концепції “велич в обмін на якість життя”, за допомогою якої Кремль стримував бунти всередині Росії. Адже росіяни не мали якості життя, а тепер зруйнується й міф про їхню “велич”.