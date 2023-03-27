Березень, 27 в 16:58

Так звані російські еліти бачать, що позиції диктатора Володимира Путіна на глобальній арені ослабли. Однак вони ще не готові до здійснення якихось “палацових переворотів”.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив в інтерв’ю УНІАН.

– Вони зараз думають про те, що пахан, яким є президент РФ, ослаб. Він вже не виконує тих функцій, які йому делегувалися, і не є представником еліт, щоб від їхнього імені вести переговори, – зазначив він.

Подоляк пояснив, що для російських еліт Путін був важливий тим, що його побоювалися на міжнародній арені.

Зараз дивляться

Крім того, диктатор допомагав легітимізувати їхні не завжди законні доходи, купувати акції міжнародних компаній, майно та інтегруватися в глобальний ринок. А зараз усіх цих переваг немає.

– Зараз еліта зрозуміла, що вже навпаки Путін делегітимізує все, обнуляє їхні комунікації на Заході, де вони звикли жити, обнуляє їхні можливості зберегти доходи і виведені гроші. І абсолютно точно він їх підводить до того, що вони платитимуть за рішення, які ухвалював Путін або невелике його оточення, – заявив радник керівника ОПУ.

За словами Подоляка, кремлівська “еліта” починає розуміти, що їй доведеться платити “за чужими боргам”, і чим далі, тим вищою буде ціна. Саме тому, на його думку, вона може профінансувати протестні рухи в РФ.

– Російські олігархи, великі й середні бізнесмени, роками накопичували певний обсяг дохідної частини для себе особисто, і формували певні принципи життя своїх сімей. Навіщо їм сьогодні все це розмінювати на “хотілку” Путіна, який явно їх обдурив з точки зору очікувань від цієї війни. Тому вони почнуть фінансувати ті чи інші протестні рухи. Плюс активізуються етнічні протестні рухи, адже багато регіонів перебувало під репресивним тиском федерального центру, – наголосив Подоляк.

Він розповів, що напередодні повномасштабної війни або в перші її місяці була інформація, що в Москві розглядали можливих наступників Путіна, серед яких – син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева та Сергій Кирієнко (заступник керівника адміністрації президента РФ).

Однак зараз Путін не зацікавлений у передачі влади, оскільки вважає збереження президентської посади гарантією своєї недоторканності, зокрема і юридичної. А так звані еліти наразі не готові до внутрішнього перевороту.

– Зараз еліти не готові до внутрішніх палацових переворотів, вони абсолютно боягузливі, пригнічені та розтерзані внутрішніми сумнівами… Еліти не готові оцінювати всі довгострокові й навіть середньострокові негативні перспективи для РФ. Тому вони все ще думають, що Путін все-таки викрутиться і вони якісь дивіденди отримають, – розповів Подоляк.

Нещодавно в мережу злили особисту розмову начебто між російським бізнесменом Фархадом Ахмедовим і російським продюсером Йосипом Пригожиним. Учасники цієї розмови активно критикують Путіна, його дії та війну в Україні.

В українській розвідці раніше прогнозували, що рано чи пізно в РФ відбудеться бунт, який призведе до зміни політичного режиму.