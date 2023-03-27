Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Ядерні плани Путіна в Білорусі: якщо вони втіляться, в Єврокомісії обіцяють наслідки

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Якщо Володимир Путін реалізує плани з розміщення ядерної зброї в Білорусі, будуть відповідні наслідки, але поки що ми очікуємо реакції режиму Лукашенка на заяви російського диктатора.

Про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, відповідаючи на запитання про те, якими можуть бути санкції ЄС у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі.

– Як сказав високий представник ЄС, якщо це станеться – будуть наслідки, – відповів він.

За його словами, все, що стосується санкцій – це компетенція країн-членів Євросоюзу, тому Єврокомісія не може розкривати деталі до їхнього схвалення.

Зараз дивляться

Водночас Стано зазначив, що вони готові до всіх сценаріїв і “переглядають готовність у міру того, як розгортаються події”.

– Спочатку дуже важливо відкинути ці заяви і також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який уже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але, звичайно, це буде ескалацією, це створить загрозу для безпеки Європи і не залишиться без реакції країн-членів, – додав він.

Володимир Путін 25 березня заявив, що до липня РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю, аргументуючи своє рішення тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Читайте
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України

Джерело: Українська правда
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка