Ядерні плани Путіна в Білорусі: якщо вони втіляться, в Єврокомісії обіцяють наслідки

Березень, 27 в 15:12

Якщо Володимир Путін реалізує плани з розміщення ядерної зброї в Білорусі, будуть відповідні наслідки, але поки що ми очікуємо реакції режиму Лукашенка на заяви російського диктатора.

Про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, відповідаючи на запитання про те, якими можуть бути санкції ЄС у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі.

– Як сказав високий представник ЄС, якщо це станеться – будуть наслідки, – відповів він.

За його словами, все, що стосується санкцій – це компетенція країн-членів Євросоюзу, тому Єврокомісія не може розкривати деталі до їхнього схвалення.

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Водночас Стано зазначив, що вони готові до всіх сценаріїв і “переглядають готовність у міру того, як розгортаються події”.

– Спочатку дуже важливо відкинути ці заяви і також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який уже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але, звичайно, це буде ескалацією, це створить загрозу для безпеки Європи і не залишиться без реакції країн-членів, – додав він.

Володимир Путін 25 березня заявив, що до липня РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю, аргументуючи своє рішення тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.