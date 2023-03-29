Російська економіка починає розвалюватись – WSJ

Березень, 29 в 10:59

Минулого року перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну призвели до зростання цін на нафту і природний газ, що принесло Москві непередбачуваний дохід, але дні ці скінчилися.

Про це пише The Wall Street Journal.

Оскільки війна триває вже другий рік, а західні санкції діють сильніше, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка змістилася на низьку траєкторію зростання, імовірно, в довгостроковій перспективі.

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Зазначено, що найбільші експортні товари країни – газ і нафта – втратили основних покупців. Рубль впав більше ніж на 20% з листопада проти долара. Робоча сила скоротилася, оскільки молоді люди вирушають на фронт або тікають з країни. Невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

– Російська економіка вступає в довгострокову регресію, – прогнозує Олександра Прокопенко, ексчиновниця Центрального банку РФ, яка залишила країну невдовзі після вторгнення.

Російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в Росії закінчується готівка.

– Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори, – заявив сировинний магнат на економічній конференції.

Значною мірою втративши європейський ринок, Москва стає дедалі залежнішою від Китаю.

– Незважаючи на стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина має похмурий вигляд: Москва буде набагато замкнутішою і надмірно залежною від Китаю, – сказала Марія Шагіна, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Видання зазначає, що ставка російського диктатора Володимира Путіна використати російські поставки енергоносіїв для обмеження підтримки України з боку Європи провалилася. Натомість європейські уряди не зменшили підтримку Києва, а почали швидко шукати нові джерела природного газу та нафти.

Більшість потоків російського газу до Європи закрилися, і після початкового стрибка світові ціни на газ різко впали. Зараз Москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на 5% до червня порівняно з попереднім рівнем. Вона продає свою нафту за зниженими цінами порівняно зі світовими.

У результаті за перші два місяці цього року енергетичні доходи уряду РФ впали майже наполовину порівняно з минулим роком, а бюджетний дефіцит поглибився.

– За перші два місяці дефіцит бюджету сягнув 34 мільярдів доларів, що еквівалентно більше ніж 1,5% від загального обсягу економічного виробництва країни. Це змушує Москву глибше занурюватися у свій суверенний фонд, один із головних антикризових буферів, – додає WSJ.

Російський уряд все ще може позичати на внутрішньому ринку, а у фонді національного добробуту все ще є 147 мільярдів доларів, навіть після того, як до вторгнення він скоротився на 28 млрд доларів.

Зазначено, що РФ знайшла способи продавати свою нафту до Китаю та Індії. Натомість Китай почав постачати багато деталей, які раніше Росія отримувала із Заходу.

Російські чиновники визнають труднощі, але кажуть, що економіка швидко адаптувалася. А Путін заявив, що уряд ефективно протидіє загрозам для економіки.

За оцінками МВФ, потенційний темп зростання Росії – темп, з яким би вона могла зростати, не побоюючись інфляції, – становив близько 3,5% до 2014 року, коли вона захопила Крим. Деякі економісти кажуть, що зараз цей показник впав до 1%, оскільки продуктивність праці знижується, а економіка стає технологічно відсталою і більш ізольованою.

– Для такої економіки, як російська, 1% – це ніщо, це навіть не рівень підтримки, – наголосила Прокопенко.

Напередодні у Центральному банку РФ заявили, що падіння експорту, обмежений ринок праці та збільшення державних витрат погіршують інфляційні ризики. Інфляція у Росії у лютому становила близько 11% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

За даними московського Інституту економічної політики імені Гайдара, промисловість країни переживає найсильніший дефіцит робочої сили з моменту початку спостережень у 1993 році.

Значне зростання промислового виробництва зараз відбувається за рахунок заводів, що випускають ракети, артилерійські снаряди та військовий одяг. Водночас військове виробництво маскує проблеми. За словами Прокопенко, “це не справжнє продуктивне зростання, і воно не розвиває економіку”.

Наголошується, що минулого року Росії вдалося уникнути найгірших прогнозів, чому спершу сприяли високі світові ціни на енергоносії. Валовий внутрішній продукт впав на 2,1%, згідно з офіційними даними, що набагато менше прогнозованого падіння на 10-15%.

Експорт газу до Європи почав скорочуватися лише минулого літа. Заборона ЄС на постачання російської морської нафти та обмеження цін на неї почали діяти лише у грудні.

– Однак у січні та лютому цього року податкові надходження від нафти та газу, які становлять майже половину всіх доходів бюджету, скоротилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а державні витрати підскочили більш як на 50%, – зазначає видання.

WSJ додає, що цього року більшість аналітиків очікують чергового падіння ВВП, хоча деякі, зокрема МВФ, прогнозують скромне зростання.

Раніше заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія зможе вести війну ще максимум два роки.