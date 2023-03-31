Березень, 30 в 23:26

У Бєлгороді місцеві жителі повідомляють про вибухи.

– Капець, аж вікна тремтять! – каже жінка за кадром, яка знімає відео з вікна.

Про причини вибухів поки що не відомо. Офіційної інформації з приводу цього також не надходило.

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За даними місцевого пабліка, гучні звуки пов’язані з роботою ЗС РФ.

Нагадаємо, що 14 березня у Бєлгороді Російської Федерації прогриміли вибухи поруч з аеропортом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.