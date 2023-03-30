Березень, 30 в 8:02

Іран намагається зміцнити двосторонні відносини з Росією у сфері безпеки і, ймовірно, збільшить постачання зброї у РФ для досягнення цієї мети.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити стратегічну і довгострокову угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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Абдоллахіан заявив, що РФ та Іран перебувають на фінальній стадії підписання угоди.

На зустрічі Абдоллахіан і Лавров, імовірно, обговорювали можливість продовження закупівель іранських систем озброєння для використання на війні проти України, а також постачання Росією Ірану штурмовиків Су-35.

Нагадаємо, що 13 березня іранська авіакомпанія Pouya Air Transport відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою.

Український Центр національного спротиву також повідомив, що Іран планує поставити безпілотники Shahed-131 бойовикам угруповання Вагнера і що вагнерівці вже навчаються керувати дронами.

Водночас в ISW зазначають, що поки що не відомі випадки, коли найманці Вагнера використовували безпілотники іранського виробництва в Україні.