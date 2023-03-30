Березень, 30 в 12:17

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що багато хто в оточенні диктатора Путіна розуміє, що напад на Україну був колосальною помилкою і воєнним злочином.

Саме тому дехто шукає можливості для власного порятунку.

Таку думку Андрій Юсов висловив в інтерв’ю Gazeta.ua.

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Він нагадав, що про напад на Україну знало лише дуже обмежене оточення Путіна, наприклад, секретар радбезу РФ Микола Патрушев. Він раніше заявляв, що Росія начебто “щонайменше двічі рятувала США від розпаду”.

А ще Патрушев розповідав про наявність у Росії нібито унікальної зброї, яка здатна знищити будь-якого противника.

За словами Юсова, рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок російської моделі управління.

– Сучасна Росія – це закрите суспільство, зокрема, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення ухвалює одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для Росії, – заявив Андрій Юсов.

Речник ГУР Міноборони також наголосив, що в оточенні російського президента є різні люди з різною мотивацією.

Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що напад на Україну був колосальною помилкою, а фінал буде трагічним для Росії.

– Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку. Поки що, не боротьби за іншу країну, а йдеться про власну безпеку і бізнес. Намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є, – розповів Андрій Юсов.

А ще він радить Путіну і його оточенню передивилися комедійний фільм Смерть Сталіна, в якому між найближчими соратниками вождя розгортається боротьба за місце наступного генсека.