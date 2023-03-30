РФ навряд чи залучить 400 тис. добровольців – британська розвідка

Березень, 30 в 10:40

Росія навряд чи зможе додатково залучити 400 тис. добровольців для війни проти України.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили у відповідь на заяви російських ЗМІ про підготовку до старту нової кампанії з набору військових.

– У Росії намагаються зобразити це як кампанію із залучення добровольців та професійних кадрів, а не як нову обов’язкову мобілізацію. Однак існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця буде розмитою, – припускають британські розвідники.

На переконання британського оборонного відомства, влада на місцях намагатиметься виконати доведені показники примусом.

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Новим набором під прикриттям так званої волонтерської моделі в РФ прагнуть задовольнити дефіцит персоналу та мінімізувати спротив серед громадян.

У розвідці Міноборони Великої Британії не вірять, що росіянам вдасться залучити 400 тис. справжніх волонтерів.

Тим паче, наголошують британські розвідники, щоб відновити бойову могутність Росії бракує не лише особового складу, а й значно більше боєприпасів та військової техніки, ніж у неї є зараз.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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