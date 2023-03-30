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Факти / Світ / Росія

Розкол серед кремлівських еліт та вантажі з чорними мішками: в ГУР розповіли про процеси в РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
кремль росія
Фото: Pixabay

Невдоволення всередині РФ зростає з кожним новим вантажем із фронту в Україні із загиблими окупантами в чорних мішках. Але це не обов’язково призведе до протестів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю агентству Укрінформ, відповідаючи на запитання про ймовірність протестів у РФ.

Невдоволення в російських так званих суб’єктах федерації посилюється з кожним новим вантажем із чорними мішками. Ми фіксуємо, що невдоволення серед населення російських республік справді зростає.

Але про неминучість протестів наразі не дозволяє говорити з одного боку пропагандистський вплив, а з іншого – страх репресій через активні поліцейські заходи, які Кремль посилив задля уникнення спротиву під час мобілізації, – зазначив Черняк.

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За словами представника ГУР, падіння підтримки росіянами дій Володимира Путіна відбудеться лише після усунення диктатора, коли той уже не перебуватиме при владі.

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Черняк нагадав, що в історії РФ неодноразово на недієздатного чи мертвого “лідера” списували “всі гріхи, катастрофи і злочини”.

– Усунення диктатора може призвести до того, що більшість російського населення, яке в неоімперському угарі підтримувало агресивну війну та воєнні злочини проти українського народу, почне бити себе в груди і клястись у вічній опозиційності режиму, – пояснив він.

Черняк також звернув увагу на аудіозапис розмови начебто між російським бізнесменом Фархадом Ахмедовим і продюсером Йосипом Пригожиним. Учасники розмови активно критикували Путіна, його політику та війну в Україні.

Представник ГУР наголосив, що запис свідчить про розкол серед кремлівських “еліт”.

– Цей злив – одне з яскравих свідчень, що розкол усередині так званих кремлівських еліт – не сценарій, а доконаний факт. Інша річ – глибина цього розколу і готовність тих чи інших груп до дій (з повалення диктатора, – Ред.), – заявив Черняк.

В українській розвідці раніше прогнозували, що в РФ рано чи пізно відбудеться бунт, який призведе до зміни політичного режиму.

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Джерело: Укрінформ
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