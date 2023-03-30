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Угорщина підтримала антиросійські санкції: Росія назвала країну недружньою

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Угорщина підтримала антиросійські санкції: Росія назвала країну недружньою

Російська Федерація включила Угорщину до списку так званих недружніх країн через приєднання в Будапешта до санкцій проти Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистська агенція РИА Новости із посиланням на заяву посла РФ Євгена Станіславова.

За його словами, Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх виконувати. Це і стало причиною, чому країну віднесли до категорії недружніх держав.

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