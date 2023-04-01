Квітень, 01 в 7:17

Російський диктатор Володимир Путін 31 березня затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії, яка спрямована на створення антизахідної коаліції.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

У цій концепції Захід представлений як антиросійська сила, сила, яка дестабілізує міжнародний порядок, набагато більшою мірою, ніж у попередній концепції 2016 року.

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Прямо йдеться про те, що США та їхні союзники нібито розв’язали гібридну війну, спрямовану на ослаблення Росії.

А ось Росія в цій концепції представлена, як країна, що бажає створити багатополярний світовий порядок і для цього визначені зовнішньополітичні завдання РФ. Серед іншого Росія хоче позбавити США передбачуваного домінування у світових справах.

У концепції стверджується, що нібито більша частина людства зацікавлена в конструктивних відносинах із Росією.

Аналітики ISW вважають, що Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном для спроб згуртувати решту світу проти Заходу. А новий документ нібито має допомогти сформувати антизахідний блок.

За оцінкою ISW, пропозицію Путіна про створення антизахідного блоку під час візиту Сі до Москви не було сприйнято позитивно, оскільки голова КНР відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту Путіна із Заходом.

Американські аналітики зазначають, що зниження економіки Росії та постійні військові невдачі армії окупантів в Україні ніяк не підштовхують країни проявляти серйозний інтерес до пропозиції Путіна.

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