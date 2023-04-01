Спецслужби РФ вели стеження за журналістом Гершковичем – WSJ

Квітень, 01 в 19:12

До затримання репортера американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича за ним стежили співробітники силових структур Росії. Про це йдеться у матеріалі WSJ.

За даними видання, на одному із журналістських завдань за Гершковичем стежили кілька співробітників російських силових структур.

Повідомляється, що деякі записували пересування журналіста на камеру, а також чинили тиск на джерела, з якими працював Гершкович.

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WSJ пише, що факт стеження за репортером було зафіксовано в Пскові. Журналіст не зміг ідентифікувати людей, які за ним спостерігали. При цьому затриманий громадянин США припускав, що його телефон могли прослуховувати.

Про затримання Евана Гершковича в Єкатеринбурзі стало відомо 30 березня. ФСБ РФ звинуватило журналіста у шпигунстві та зборі секретних відомостей про одне із підприємств російського ВПК.

Журналіста доправили до Москви, де Лефортовський суд санкціонував його арешт за звинуваченням у шпигунстві. Ця стаття у Росії передбачає позбавлення волі від десяти до 20 років позбавлення волі.

Після інциденту з журналістом представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав усіх громадян США, які перебувають у Росії, покинути цю країну. Зі схожою заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яка наголосила, що у Росії для американців небезпечно.

Фото: соцмережі Евана Гершковича