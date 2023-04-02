Все спалює довкола: у Росії пронісся вогненний смерч

Квітень, 02 в 17:29

У Росії зафіксували рідкісне природне явище – вогненний смерч.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Він пронісся у Забайкальському краї, де вирувала степова пожежа.

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За словами очевидців, у такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо жодними методами.

Водночас місцева влада запевняє, що вогненний смерч не дістався поселень, а пожежа вже ліквідована, а у російському МНС заявили, що не мають жодної інформації про це явище.

Довідка. Вогняні смерчі виникають при появі кількох вогнищ загоряння та сильного нагрівання повітря над ними.

Нагадаємо, що ввечері 29 березня у Свердловській області Росії вибухнув газопровід, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.