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Факти / Світ / Росія

Біля секретної зимової резиденції Путіна встановили комплекс ППО – ЗМІ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
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Панцир
Фото: Getty Images

Неподалік секретної гірської резиденції російського диктатора Володимира Путіна, розташованої в районі Красної Поляни (Краснодарський край РФ), встановили систему ППО.

Про це йдеться в розслідуванні команди опозиціонера Олексія Навального.

У Красній Поляні є гірськолижні курорти, де проходили змагання під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.

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Саме в тому районі був помічений самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, призначений для прикриття цивільних і військових об’єктів. Цей комплекс здатний збивати як ракети, так і вертольоти чи безпілотники.

Комплекс ППО біля зимової резиденції Путіна

Фото: Скриншот з відео

Лише за кілометр від установки ППО розташований комплекс будівель, який формально до Путіна стосунку не має.

Йдеться про 20 га землі, два величезні будинки, корпус для супроводу, вертолітний майданчик і навіть власний підйомник з VIP-кабінками.

– Все це за документами належить Газпрому. Але насправді це секретна зимова резиденція Володимира Путіна. Це місце, де він катається на лижах, – наголошують розслідувачі.

Це шале побудували до Олімпіади-2014 у Сочі. Загальна площа одного з будинків у резиденції Путіна становить 3,8 тис. кв. м. Його побудували першим. Він має чотири поверхи: два під землею і два надземні. У будинку є величезний спа-комплекс із басейном та кріокамерою, дві великі спальні, їдальня та навіть приміщення для обробки яєць.

Після Олімпіади збудували і другий будинок площею 8,3 тис. кв. м. Згідно з розслідуванням, у ньому є рояль Микола II за майже 6 млн рублів, ковдра з гусячого пуху за 140 тис. рублів, світильники із кристалами Swarovski за пів мільйона рублів, камінний годинник за 500 тис. рублів.

Комплекс ППО біля зимової резиденції Путіна

Фото: Скриншот з відео

Варто зазначити, що комплекс ППО Панцир-С1 встановили і біля Валдайської резиденції Путіна. Ще один комплекс помітили біля іншої офіційної резиденції диктатора в Ново-Огарьово.

Системи Панцир-С1 також розмістили на дахах кількох будівель у Москві: ГУВС, Міноборони РФ і на даху бізнес-центру в Тетеринському провулку.

Всі комплекси встановлено так, щоб закривати підльоти до Кремля з усіх боків.

Нещодавно повідомлялося, що одразу в декількох районах Москви почали вирубувати заповідні парки та ліси. Ці майданчики готують для потреб російського Міноборони та розміщення систем ППО.

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Джерело: Навальний LIVE

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