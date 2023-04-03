Квітень, 03 в 18:19

Неподалік секретної гірської резиденції російського диктатора Володимира Путіна, розташованої в районі Красної Поляни (Краснодарський край РФ), встановили систему ППО.

Про це йдеться в розслідуванні команди опозиціонера Олексія Навального.

У Красній Поляні є гірськолижні курорти, де проходили змагання під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.

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Саме в тому районі був помічений самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, призначений для прикриття цивільних і військових об’єктів. Цей комплекс здатний збивати як ракети, так і вертольоти чи безпілотники.

Лише за кілометр від установки ППО розташований комплекс будівель, який формально до Путіна стосунку не має.

Йдеться про 20 га землі, два величезні будинки, корпус для супроводу, вертолітний майданчик і навіть власний підйомник з VIP-кабінками.

– Все це за документами належить Газпрому. Але насправді це секретна зимова резиденція Володимира Путіна. Це місце, де він катається на лижах, – наголошують розслідувачі.

Це шале побудували до Олімпіади-2014 у Сочі. Загальна площа одного з будинків у резиденції Путіна становить 3,8 тис. кв. м. Його побудували першим. Він має чотири поверхи: два під землею і два надземні. У будинку є величезний спа-комплекс із басейном та кріокамерою, дві великі спальні, їдальня та навіть приміщення для обробки яєць.

Після Олімпіади збудували і другий будинок площею 8,3 тис. кв. м. Згідно з розслідуванням, у ньому є рояль Микола II за майже 6 млн рублів, ковдра з гусячого пуху за 140 тис. рублів, світильники із кристалами Swarovski за пів мільйона рублів, камінний годинник за 500 тис. рублів.

Варто зазначити, що комплекс ППО Панцир-С1 встановили і біля Валдайської резиденції Путіна. Ще один комплекс помітили біля іншої офіційної резиденції диктатора в Ново-Огарьово.

Системи Панцир-С1 також розмістили на дахах кількох будівель у Москві: ГУВС, Міноборони РФ і на даху бізнес-центру в Тетеринському провулку.

Всі комплекси встановлено так, щоб закривати підльоти до Кремля з усіх боків.

Нещодавно повідомлялося, що одразу в декількох районах Москви почали вирубувати заповідні парки та ліси. Ці майданчики готують для потреб російського Міноборони та розміщення систем ППО.

Джерело: Навальний LIVE