Квітень, 04 в 12:37

Дружина заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова Світлана спокійно розважається на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах. Її чоловік раніше відвідував окупований Маріуполь.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача “Куршевель “їхній” 2. Українська правда знайшла російську еліту на курорті”.

Тимур Іванов працює в міністерстві оборони Росії понад 10 років. До цього він працював в уряді Московської області у підпорядкуванні в Шойгу.

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Іванов відвідував уже зруйнований Маріуполь і говорив, що маріупольцям усе відбудують, навіть побудують басейн і льодовий каток. Тобто спочатку російська армія знищила місто, а тепер міноборони вихваляється будівництвом.

У розслідуванні йдеться, що дружина Тимура Іванова розважається в компанії співака Валерія Меладзе та інших російських бізнесменів, ходить на шопінг у бутіки курорту. Її помітили на курорті 8 березня 2023 року.

Світлана Іванова полюбляє розкішне життя. Вони з чоловіком витрачають мільйони доларів на свої забаганки, маючи розкішні авто та нерухомість, коштовності тощо.

А офіційні доходи її чоловіка на такий спосіб життя не розраховані.

За даними журналістів, минулого року на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли ворожа армія обстрілювала Україну, Світлана купувала коштовності в Парижі.

Влітку 2022 року Світлана і Тимур оформили розлучення, проте журналісти вважають, що воно фіктивне. Бо згодом Тимур Іванов потрапляє під санкції Євросоюзу, а ось його уже колишня дружина – ні.

І саме тому Світлана Іванова сьогодні може собі дозволити подорожувати та відпочивати.

Фото: скриншот