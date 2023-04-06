Путін під заявами боротьби з “тероризмом” готує репресії на окупованих територіях – ISW
Президент Росії Володимир Путін на засіданні ради нацбезпеки РФ 5 квітня звинуватив Україну в нібито загрозі цивільному населенню на окупованих територіях і “терористичних нападах” на колаборантів.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Путін назвав зміцнення контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки РФ і “верховенства права”.
Він також закликав до продовження незаконної економічної, правової та соціальної інтеграції захоплених частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації.
Щодо розслідувань так званих терористичних нападів на колаборантів, то російський диктатор закликав окупаційних правоохоронців активніше працювати, а ще хоче залучити до “правоохоронних процесів” місцевих українців.
На думку аналітиків ISW, у такий спосіб Путін явно заохочує колаборантів та інформаторів на окупованих територіях.
В Інституті вивчення війни вважають, що Володимир Путін використав заяви про “тероризм” і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання репресій всередині країни.
Це також може створити умови для подальших репресій на окупованих територіях, де можуть використовуватися аналогічні формулювання.
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