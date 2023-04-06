Квітень, 06 в 0:37

Чи важко зробити саморобну бомбу? Мабуть, ні, якщо мати дві речі: по-перше, необхідні матеріали, по-друге – необхідні навички.

Російське слідство оцінює потужність вибуху, який “підсмажив” Татарського, в 200 грамів тротилу. Теоретично такий об’єм вибухівки можна закласти куди завгодно. Але хто і як приведе її в дію – це вже завдання значно складніше!

Для того, щоб пролити світло на всі обставини вибуху, Факти тижня поспілкувались з генерал-майором СБУ Віктором Ягуном.

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Ми користуємося лише відкритими даними, які оприлюднили російські силовики, а також фотографіями з місця злочину.

Але навіть з цією далеко неповною інформацією незрозумілих деталей і нестиковок – вистачає. Наприклад, чомусь лише одна жертва вибуху. Хоча, за логікою, загиблих мало бути більше.

– Воно мало розлетітися в різні сторони, є таке припущення, що вибухівка закладалася в спеціальну капсулу, яка скерувала цей вибух у певному напрямку. Замало інформації, але те, що вибухівку робили професіонали, це 100%, – сказав Віктор Ягун.

Генерал-майор СБУ зазначив, що вибух був скерований вверх.

– Він нахилився над цією статуеткою, вибух пішов вверх і зачепив ту частину тіла, яка була пошкоджена. Працювали дуже добрі фахівці, вони вчасно зреагували і натиснули на кнопку, щоб зробити вибух. Я думаю, що людина, яка натиснула на кнопку, була безпосередньо в залі, – сказав Ягун.

Нині 26-річна Дар’я Трепова – єдина, кого російські спецслужби затримали, і оголосили про її причетність до теракту. Але, навіть якщо Трепова дотична до злочину, чи вона натиснула на кнопку?

Вбитому пропагандисту дівчина назвалася Настею. За словами її подруг, війну не підтримувала, і навіть брала участь в антивоєнних мітингах. Але… є одне але.

Після вручення подарунка Татарському зайняла місце чомусь у трьох-чотирьох метрах від нього. Занадто спокійна поведінка, як для людини, яка знає, що станеться за кілька секунд.

– По-перше, вона не втекла, вона була в залі безпосередньо біля місця вибуху, я думаю, якби вона мала з собою приборчик, який запускає вибух, вона б точно цього не робила. Це вже підтверджує ту інформацію, що вона була не сама. І складається таке враження, що вона навіть не розуміла, що саме вона там робила і чому саме ця статуетка вибухнула, – зазначив Віктор Ягун.

Також є інформація, що Трепова підходила до Татарського двічі.

– Один раз десь в Москві, на якихось там зустрічах засвітилася. Вдруге вже вона цю статуетку принесла і таким чином він її прийняв, впізнав. Ну тобто така багатоходова операція. Я вважаю, що вона діяла не сама, діяла з якимось наміром, – сказав генерал-майор.

Але ж кому насправді була вигідна смерть Татарського? Кремлю? Заради чого Путін наступного ж дня нагородив так званого воєнкора орденом?

Можливо, щоб підняти цінність жертви в очах росіян і назвати все – операцією українських спецслужб? Як це вже було після вбивства бойовика Олександра Захарченка у Донецьку – за схожим, до речі, почерком. Вибухівку йому заклали тоді в люстру. А Татарському в статуетку.

– Слід розуміти, що останнім часом його висловлювання були в контексті того, що критика російської влади, і критика, зокрема Міністерства оборони, вона перешкалювала. Деякі спостерігачі навіть казали, що він більше користі приносить Україні, ніж Росії. Зрозуміло, що він відпрацьовував ті гроші, які на нього витрачав Пригожин, – сказав генерал-майор СБУ.

Знову кухар Путіна? Чи не забагато останнім часом Пригожина в інформаційному полі? Можливо, приблизно так і вирішили його конкуренти!

– Там є дві конкуруючі спецслужби – ФСБ і військова розвідка. Я не виключаю, що військова розвідка могла передати “вітання” від Генштабу ЗС РФ таким чином. Ну однозначно Україні це не було вигідно, тому що він не представляє для нас жодної зацікавленості, – сказав Ягун.

То що ж виходить? Шойгу, руками своїх спецслужб, вирішив нагадати Пригожину, хто тут головний? І через пропагандиста з пулу Пригожина вдарити по Бортнікову? Адже саме ФСБ вважають кураторами Вагнера.

А може, Шойгу цілить в самого Путіна? Бо павутиння зв’язків, якими обплетена російська влада – набагато ширше, ніж можна уявити.

Міністр оборони Сергій Шойгу – один із ймовірних кандидатів на президентських виборах в березні 2024 року.

Ще один ймовірний наступник – губернатор Тульської області Олексій Дюмін, герой Росії, колишній ФСБшник, ад’ютант ВВП і один з наближених до нього охоронців.

У кремлівських кулуарах саме Дюміна вважають особистим куратором Пригожина.

Тоді ланцюжок замаху може бути досить довгим: через Татарського по Пригожину, потім по Дюміну, а там вже і прямий шлях до Путіна?

Та невже Сергій Кужугетович націлився на крісло Путіна? Може, просто позбавляє впливу потенційного конкурента? Версій насправді безліч і відкидати не можна жодну.

Як і таку, що власного пропагандиста у власній кав’ярні відправив у вічний бан сам Пригожин. Бо має давній конфлікт з губернатором Петербурга.

– Є така ідея, що вибухівка була закладена заздалегідь. І статуетка взагалі до цього ніякого відношення не мала. Ще раз говорю, дуже мало інформації, – наголосив Віктор Ягун.

І на користь цієї версії свідчить медійна активність, яку розгорнув головний “вагнерівець”. Вже на третій день після загибелі Татарського він зустрівся з так званими воєнкорами.

Тож поки в справі Татарського лише одні питання і жодної відповіді. Зрозуміло лише, що Кремль використовує теракт для нової серії закручування гайок.

Недарма ж згадали про фонд Навального, а лідер однієї з партій Держдуми вирішив, що непогано було б скасувати мораторій на смертну кару.