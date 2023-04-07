У Петербурзі вже черги до обмінників: рубль впав до мінімуму за рік

Квітень, 07 в 18:19

Російський рубль впав до найнижчої позначки за останній рік, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У п’ятницю вранці на Московській фондовій біржі (ММВБ) курс опустився до 82 рублів за долар США. Станом на 17:30 за Києвом він торгується на позначці трохи більше 81 рубля за долар.

Щодо євро рубль опустився на 2% – до 90,06.

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Трейдери кажуть, що падіння пов’язане з кількома факторами, зокрема зниженням цін на нафту в березні, що скоротило російські доходи, і продажем західного бізнесу в Росії після вторгнення.

Вартість рубля не падала до такого рівня з квітня 2022 року, хоча відразу після повномасштабного вторгнення вона була ще нижчою, коли опустилася до 113 рублів за долар США. У липні валюта стабілізувалася до 50 рублів, але відтоді знову ослабла.

Російський диктатор Володимир Путін запевняв внутрішню аудиторію, що економіка країни стійка до економічних санкцій, але минулого тижня він заявив, що санкції можуть мати негативний вплив на Росію.

За словами міністра фінансів Росії Антона Силуанова, останнє падіння пов’язане зі змінами в імпорті та експорті до країни. Він додав, що обмінний курс коливається “в умовах мінливої зовнішньоекономічної кон’юнктури”.

Падіння російської валюти вже спричинило черги в обмінних пунктах в РФ. Видання Фонтанка повідомляло про величезну чергу до відомого у Санкт-Петербурзі пункту обміну.

Наприкінці минулого року західні країни запровадили верхню межу цін на російську нафту, яка є величезним джерелом доходу для РФ.