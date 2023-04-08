Квітень, 08 в 9:49

Російські пропагандистські блогери з тривогою відреагували на секретні військові документи США про війну в Україні, які нібито просочилися.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), такі настрої в інформаційному просторі РФ свідчать про страх перед перспективою українських контрнаступів.

Так, 6 квітня видання New York Times повідомило, що в різних соцмережах циркулює добірка секретних військових документів США, у яких містяться оперативні зведення та оцінки можливостей ЗСУ.

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Аналітик Bellingcat Арік Толер заявив, що ці документи з’явилися в мережі ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому вони потрапили до основних західних ЗМІ більше ніж через місяць.

Незалежно від правдивості документів, що нібито просочилися, реакція російських блогерів на статтю New York Times підкреслює страх перед українським контрнаступом.

Але є й ті, хто не вірить у правдивість цих документів. Один із пропагандистських блогерів заявив, що витік інформації може бути частиною масштабної української кампанії з введення в оману російських військ.

Також у російському інформаційному просторі наголошують, що існує історичний прецедент поширення військовими неправдивої інформації перед початком раптових наступальних операцій.

У ISW зазначають, що історія New York Times оголила точку невралгії в російському інформаційному просторі.