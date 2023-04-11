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Факти / Світ / Росія

У центрі Москви поряд із Громадською палатою РФ пролунав вибух – що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У центрі Москви поряд із Громадською палатою РФ пролунав вибух – що відомо

У понеділок, 10 квітня, у центрі Москви пролунав вибух. Гучно було на Міуській площі біля будівлі Громадської палати РФ.

Як повідомляють росЗМІ, очевидцем став місцевий житель, відразу після вибуху він побачив дим.

На місці вибуху за три метри від житлового будинку утворилася вирва глибиною 30 см і діаметром 20 см. Згодом на місце події прибули екстрені служби.

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За даними фахівців, причиною вибуху нібито стало замикання високовольтного кабелю.

Наслідки аварії усувають електрики. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.

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