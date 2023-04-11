Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що зливи так званих секретних документів, у яких ідеться про те, що ПВК Варгнера намагалася закупити в Туреччині озброєння, є брехнею.

За його словами, низка “зливів” нібито секретних документів у світові ЗМІ свідчить про організацію масштабної ІПСО (інформаційно-психологічної операції) щодо масової дискредитації всього, що було цікавим дискредитувати Кремлю.

Щодо турецької влади та відповідних служб, то в них вкрай вороже ставлення до ПВК Вагнера.

– Це зумовлено тим, що практично на кожному плацдармі регіонального впливу Туреччини, ПВК Вагнера є антагоністом Анкари, – каже Коваленко.

Експерт нагадує, що в Сирію бойовики Вагнера зайшли задовго до офіційної підтримки режиму Башара Асада російською регулярною армією 2015 року. Вагнерівці активно воювали проти повстанців, підтримуваних, зокрема, і турецьким урядом.

Олександр Коваленко зазначає, що хоча б із сирійського питання ПВК і Туреччина вороги одне одному.

У Лівії Туреччина підтримує Уряд національної згоди (УНЗ), визнаний на рівні ООН. А Росія і ПВК Вагнера підтримують військового злочинця Халіфу Хафтара, який очолює Лівійську національну армію (ЛНА).

Під час наступу ЛНА на Триполі, найманці Вагнера скоїли безліч кривавих воєнних злочинів. Туреччина розслідує випадки масових убивств, тортур і знущань.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляє, що у ПВК і справді є проблеми зі зброєю, як і у всієї російської армії загалом. Російський ВПК не може забезпечити всі війська необхідним.

Навіть якщо припустити, що вагнерівці через третіх осіб намагалися закупити озброєння у приватних турецьких компаній, то в це мало віриться. У Туреччині такі спроби потрапили б у поле зору Національної розвідувальної організації з усіма наслідками, що випливають.

За словами Олександра Коваленка, вся ця інформація про нібито спроби купити зброю в Туреччині – вкидання для споживачів інформаційного фаст-фуду, з метою дискредитації турецької влади.

Але військовий експерт вважає, що вкидання це низькопробне.

– З урахуванням усього вищевикладеного, говорить про його непрофесійне складання та орієнтацію на аудиторію, якій невідомий стан справ у Сирії та Лівії, і не тільки, – зазначає Олександр Коваленко.

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