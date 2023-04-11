Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Росія
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Експерт розповів, кому вигідний вкид про нібито закупівлю Вагнером зброї у Туреччини

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що зливи так званих секретних документів, у яких ідеться про те, що ПВК Варгнера намагалася закупити в Туреччині озброєння, є брехнею.

За його словами, низка “зливів” нібито секретних документів у світові ЗМІ свідчить про організацію масштабної ІПСО (інформаційно-психологічної операції) щодо масової дискредитації всього, що було цікавим дискредитувати Кремлю.

Щодо турецької влади та відповідних служб, то в них вкрай вороже ставлення до ПВК Вагнера.

– Це зумовлено тим, що практично на кожному плацдармі регіонального впливу Туреччини, ПВК Вагнера є антагоністом Анкари, – каже Коваленко.

Експерт нагадує, що в Сирію бойовики Вагнера зайшли задовго до офіційної підтримки режиму Башара Асада російською регулярною армією 2015 року. Вагнерівці активно воювали проти повстанців, підтримуваних, зокрема, і турецьким урядом.

Читайте також
Кремль посилює дискредитацію вагнерівців через політичні амбіції Пригожина – ISW
Володимир Путін і Євген Пригожин

Олександр Коваленко зазначає, що хоча б із сирійського питання ПВК і Туреччина вороги одне одному.

У Лівії Туреччина підтримує Уряд національної згоди (УНЗ), визнаний на рівні ООН. А Росія і ПВК Вагнера підтримують військового злочинця Халіфу Хафтара, який очолює Лівійську національну армію (ЛНА).

Під час наступу ЛНА на Триполі, найманці Вагнера скоїли безліч кривавих воєнних злочинів. Туреччина розслідує випадки масових убивств, тортур і знущань.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляє, що у ПВК і справді є проблеми зі зброєю, як і у всієї російської армії загалом. Російський ВПК не може забезпечити всі війська необхідним.

Навіть якщо припустити, що вагнерівці через третіх осіб намагалися закупити озброєння у приватних турецьких компаній, то в це мало віриться. У Туреччині такі спроби потрапили б у поле зору Національної розвідувальної організації з усіма наслідками, що випливають.

Читайте також
Чи вплине “витік” інформації щодо контрнаступу ЗСУ на плани України: відповідь експерта
ЗСУ

За словами Олександра Коваленка, вся ця інформація про нібито спроби купити зброю в Туреччині – вкидання для споживачів інформаційного фаст-фуду, з метою дискредитації турецької влади.

Але військовий експерт вважає, що вкидання це низькопробне.

– З урахуванням усього вищевикладеного, говорить про його непрофесійне складання та орієнтацію на аудиторію, якій невідомий стан справ у Сирії та Лівії, і не тільки, – зазначає Олександр Коваленко.

ПВК Вагнера, Росія, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Росії тим, хто отримав повістку, заборонять виїжджати за кордон
Експерт розповів, кому вигідний вкид про нібито закупівлю Вагнером зброї у Туреччини
Російських зеків замість відбування терміну у в’язницях хочуть відправити на Донбас
В'язниця у росії
У РФ на Камчатці прокинувся вулкан. Населені пункти вкриває товстим шаром попелу
вулкан на Камчатці
Кремль посилює дискредитацію вагнерівців через політичні амбіції Пригожина – ISW
Володимир Путін і Євген Пригожин
У центрі Москви поряд із Громадською палатою РФ пролунав вибух – що відомо
Експерт розповів, кому вигідний вкид про нібито закупівлю Вагнером зброї у Туреччини
Відео
Інтерв'ю Ексклюзив
Було б честю воювати на вашому боці: найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий захищати України

Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.

Артем Куля, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Експерт розповів, кому вигідний вкид про нібито закупівлю Вагнером зброї у Туреччини
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Експерт розповів, кому вигідний вкид про нібито закупівлю Вагнером зброї у Туреччини
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь