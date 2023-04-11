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Факти / Світ / Росія

Кремль посилює дискредитацію вагнерівців через політичні амбіції Пригожина – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Володимир Путін і Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Критика МЗС Росії на адресу власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина продовжує зусилля Кремля з дискредитації власника цієї приватної військової компанії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

На думку аналітиків, МЗС, інші російські держустанови та афілійовані з Кремлем структури прагнуть присікти будь-які спроби Пригожина заручитися громадською або політичною підтримкою.

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Міноборони РФ відмовилося називати ПВК Вагнера учасниками боїв під Бахмутом, заявивши, що там присутні штурмові загони.

Російський політолог Олексій Мухін звинуватив Пригожина в переслідуванні особистих політичних цілей.

Джерело: ISW
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