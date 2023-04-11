Не надто мобільна “труна” – експерт про передання десантникам РФ систем Солнцепек

Рішення російського командування передати своїм Повітряно-десантним військам системи ТОС-1А Солнцепек є таким собі експериментом в умовах обмежених можливостей.

Так на новину про передання російським десантникам систем Солнцепек відреагував військовий та політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

На переконання експерта, РФ вирішила передати своїм високомобільним підрозділам, “м’яко кажучи, не надто мобільну “труну”.

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– Ні, не зрозумійте мене неправильно. ТОС-1А Солнцепек – це небезпечна термобарична система, що є найбільш руйнівним конвенційним засобом. Але сам факт того, що російській десантурі передають Солнцепек, свідчить про брак вогневого потенціалу для вирішення поставлених перед ними завдань, – пояснює Олександр Коваленко.

Тому, переконаний військово-політичний оглядач, цим підрозділам і передають абсолютно не властивий для їхнього функціоналу засіб ураження.

Мінуси системи ТОС-1А Солнцепек

Попри те, що комплекс ТОС-1А Солнцепек є дуже небезпечною зброєю, крім руйнівних плюсів, він має й низку мінусів.

Перший, наголошує Олександр Коваленко, це мобільність.

Другий – це дальність польоту ракет MO.1.01.04 та MO.1.01.04M – від 6-7 км.

Тобто застосування цієї системи небезпечне там, де триває високоефективна контрбатарейна боротьба.

А все тому, що під час застосування комплекс може перебувати в зоні досяжності ствольної, реактивної артилерії, а також інших засобів ураження (наприклад, дронів).

Третій – немасовість цієї системи (на озброєнні ЗС РФ перебувають не тисячі й не сотні таких комплексів).

Тому, зауважує експерт, забезпечити такими системами всю лінію фронту російське командування не зможе, а втрата цих комплексів буде вкрай болісною для РФ.

Тож, підсумовує Олександр Коваленко, російське командування намагається впоратися зі складнощами, з якими стикається в зоні бойових дій, застосовуючи обмежений ресурс для невластивої ситуації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.

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Джерело: Олександр Коваленко

Фото: Міноборони Росії

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