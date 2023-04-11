Омбудсмена РФ виключили з Європейської мережі з прав людини

Російського омбудсмена Тетяну Москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI).

Про це у вівторок, 11 березня, повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

— Сьогодні взяв участь у процесі голосування за виключення Інституції уповноваженої з прав людини в РФ із членів ENNHRI, – повідомив він.

За словами Лубінця, у голосуванні взяли участь члени ENNHRI зі статусом “А”. Він наголосив, що це вперше в історії об’єднання відбулося виключення одного з членів.

Підставою проведення голосування стало те, що омбудсмен РФ провадила свою діяльність у спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI.

Під час виступу Москалькова заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно, як зазначив Лубінець, передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції.

Він додав, що вона використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів. Він підкреслив, що таке чути від представника РФ було дуже дивним.

Джерело : Офіс омбудсмена України

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