Російських зеків замість відбуття терміну у в’язницях хочуть відправити на Донбас

Кремль розпочав процес переселення небезпечних ув’язнених в РФ на Донбас.

В’язням в Росії замість терміну за ґратами пропонують “трудове зобов’язання у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Telegram-канал Інформаційний спротив з посиланням на опозиційні російські ЗМІ, які отримали таку інформацію від родичів ув’язнених.

Зараз дивляться

За даними видання 7х7, на Донбас хочуть відправити ув’язнених із Єкатеринбурга.

За словами родича одного із ув’язнених, заміна строку на трудовий обов’язок регламентуватиметься ст. 80 КК “Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання”, а скористатися нею зможуть лише громадяни Росії.

Видання стверджує, що раніше багатьох в’язнів з місцевих колоній нібито відправляли за цією статтею працювати на підприємства ВПК, наприклад до Нижнього Тагілу. Там їм платили високу за місцевими мірками зарплату, яка сягала 70-80 тис. рублів.

Видання уточнює, що у випадку з Донбасом – суми невідомі.

Під час повномасштабної війни терористичне угрупування ПВК Вагнер, компенсовувало свої втрати на фронті за допомогою в’язнів, яких часто особисто вербував власник ПВК Євгеній Пригожин . Але нещодавно стало відомо, що в’язнів на війну тепер вербує російське міноборони.

Джерела: 7х7, Інформаційний спротив

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.