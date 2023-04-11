Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Росія
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Візьмуться за великі міста: експерт про подальшу мобілізацію в РФ

Мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Для продовження війни проти України Кремлю потрібна велика кількість мобілізованих. Тож російські чиновники можуть залучати мобілізаційний ресурс великих міст РФ.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі марафону на телеканалі FREEДОМ.

За його словами, ситуація “із закручуванням гайок” в Росії набуває обертів. А коли остаточно опуститься “залізна завіса”, буде неможливо залишити територію країни-агресора.

Селезньов звернув увагу, що плани Кремля щодо захоплення всієї території України нікуди не поділися. А для їх реалізації російському диктатору Володимиру Путіну потрібна велика кількість мобілізованих.

У РФ є близько 20 млн потенційних “мобіків”. Тому мобілізація триватиме методами “батога і пряника”, примусу та залякування.

Як зазначив Селезньов, якщо раніше акцент робився на призові в путінську армію населення депресивних регіонів РФ, то тепер можуть використати ресурс великих міст.

– Якщо ми подивимося на тенденцію призову до лав ЗС РФ у межах першої частини “часткової мобілізації”, то насамперед робився акцент на депресивних регіонах Росії. З міст на кшталт Новосибірська, Пітера, Москви цифри призовників були досить скромні.

Тепер для того, щоб забезпечити необхідні показники, чиновники використовуватимуть і мобілізаційні можливості найбільших міст РФ, – наголосив експерт.

За даними ЗМІ, російська Держдума планує узаконити розсилку повісток в електронному вигляді. Електронній повістці хочуть надати тієї ж юридичної сили, що й паперовій. А призовникам заборонять виїжджати з РФ з моменту отримання повістки.

Читайте також
Російських зеків замість відбування терміну у в’язницях хочуть відправити на Донбас
В'язниця у росії

Джерело: FREEДОМ

Війна в Україні, мобілізація, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Рамштайн-11: стала відома дата наступного засідання Контактної групи з оборони України
Зустріч у форматі Рамштайн
Ми як гарматне м’ясо – немає ні грошей, ні ротації: окупант про ситуацію на фронті
Танк РФ
В Енергодарі окупанти посилили мінування через майбутній контрнаступ ЗСУ – мер
Візьмуться за великі міста: експерт про подальшу мобілізацію в РФ
США впевнені, що Україна може перемогти на полі бою: Кулеба після розмови з Блінкеном
Кулеба та Блінкен
У Києві мешканці чули вибухи
Візьмуться за великі міста: експерт про подальшу мобілізацію в РФ
Відео
Інтерв'ю Ексклюзив
Було б честю воювати на вашому боці: найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий захищати України

Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.

Артем Куля, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Візьмуться за великі міста: експерт про подальшу мобілізацію в РФ
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Візьмуться за великі міста: експерт про подальшу мобілізацію в РФ
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь