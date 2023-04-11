Для продовження війни проти України Кремлю потрібна велика кількість мобілізованих. Тож російські чиновники можуть залучати мобілізаційний ресурс великих міст РФ.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі марафону на телеканалі FREEДОМ.

За його словами, ситуація “із закручуванням гайок” в Росії набуває обертів. А коли остаточно опуститься “залізна завіса”, буде неможливо залишити територію країни-агресора.

Селезньов звернув увагу, що плани Кремля щодо захоплення всієї території України нікуди не поділися. А для їх реалізації російському диктатору Володимиру Путіну потрібна велика кількість мобілізованих.

У РФ є близько 20 млн потенційних “мобіків”. Тому мобілізація триватиме методами “батога і пряника”, примусу та залякування.

Як зазначив Селезньов, якщо раніше акцент робився на призові в путінську армію населення депресивних регіонів РФ, то тепер можуть використати ресурс великих міст.

– Якщо ми подивимося на тенденцію призову до лав ЗС РФ у межах першої частини “часткової мобілізації”, то насамперед робився акцент на депресивних регіонах Росії. З міст на кшталт Новосибірська, Пітера, Москви цифри призовників були досить скромні. Тепер для того, щоб забезпечити необхідні показники, чиновники використовуватимуть і мобілізаційні можливості найбільших міст РФ, – наголосив експерт.

За даними ЗМІ, російська Держдума планує узаконити розсилку повісток в електронному вигляді. Електронній повістці хочуть надати тієї ж юридичної сили, що й паперовій. А призовникам заборонять виїжджати з РФ з моменту отримання повістки.

Джерело: FREEДОМ

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