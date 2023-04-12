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Росія
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дивна куля та вогняні кола: у РФ почастішали випадки невідомих загрозливих об’єктів у повітрі

Дивна куля та вогняні кола: у РФ почастішали випадки невідомих загрозливих об’єктів у повітрі

Росіяни все частіше стали помічати якісь невідомі літальні об’єкти, через що розганяють паніку в мережі.

Так, у районі станції Курська у Москві у небі з’явилася дивна пляма. З неймовірною швидкістю вона прямувала на південний схід.

Дивна куля та вогняні кола: у РФ почастішали випадки невідомих загрозливих об’єктів у повітрі

Фото: Mash

Водночас щось не менш загадкове побачили у Ленінградській області. Росіянин, перебуваючи на дачі, побачив, що там приземлилася повітряна куля, до якої був прикріплений датчик. Ймовірно, він реагує на світло та рух.

Дивна куля та вогняні кола: у РФ почастішали випадки невідомих загрозливих об’єктів у повітрі

Фото: Двач

Не менш тривожно було в Єкатеринбурзі. Там щось невідоме не просто впало, а ще й спричинило пожежу. На відео, які поширюються мережею, можна помітити у небі щось схоже на метеорит. Проте, що саме то було – поки що невідомо.

Дивна куля та вогняні кола: у РФ почастішали випадки невідомих загрозливих об’єктів у повітрі

Фото: із соціальних мереж

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Дивна куля та вогняні кола: у РФ почастішали випадки невідомих загрозливих об’єктів у повітрі

Після приземлення невідомого об’єкту пролунав потужний вибух. Також цікаво, що пожежа була не хаотичною, а у формі вогняних кіл.

У четвер ввечері, 6 квітня, жителі російського Іркутська стали очевидцями яскравого падіння небесного тіла, яке, ймовірно, було метеоритом.

Через певний час російські Telegram-канали почали писати, що відео з такими інцидентами є фейковими.

Війна в Україні, Вибух, Москва, Пожежа, Росія
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