Окремі бригади спецназу РФ втратили до 95% складу у війні проти України – ЗМІ
У війні проти України окремі бригади російських спецпідрозділів втратили до 95% особового складу, на відновлення яких піде до 10 років.
Про це повідомляє американська газета The Washington Post.
Згідно з секретними документами Пентагону, які злили у мережу, командування РФ надмірно покладалось на спецзагони й використовувало їх у складі піхотних формувань, які зазнали величезних втрат. На початку війни Росія скептично ставилась до боєздатності своїх підлеглих, тому наказувала елітним бійцям вступати в прямі бої.
– Чиновники США вважають, що втрати спецназу ГУР РФ, зроблять його менш ефективним не лише у війні проти України, але й в інших куточках світу, – пише видання.
Згідно з висновком США, три з п’яти бригад зазнали втрат у 90-95% особового складу. Солдатам спецсили потрібно щонайменше чотири роки спеціальної підготовки, тому в Штатах вважають, що Москві знадобиться до десяти років на відновлення усіх підрозділів.
Видання зазначає, що в злитих документах не повідомляється про те, скільки саме бійців спецпідрозділів було вбито або ж поранено в Україні. Водночас в одному з перехоплень зазначається, що один підрозділ – 346-й – втратив майже усю бригаду, в якій діяло 125 осіб із розгорнутих 900.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна