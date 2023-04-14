Окремі бригади спецназу РФ втратили до 95% складу у війні проти України – ЗМІ

У війні проти України окремі бригади російських спецпідрозділів втратили до 95% особового складу, на відновлення яких піде до 10 років.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Згідно з секретними документами Пентагону, які злили у мережу, командування РФ надмірно покладалось на спецзагони й використовувало їх у складі піхотних формувань, які зазнали величезних втрат. На початку війни Росія скептично ставилась до боєздатності своїх підлеглих, тому наказувала елітним бійцям вступати в прямі бої.

– Чиновники США вважають, що втрати спецназу ГУР РФ, зроблять його менш ефективним не лише у війні проти України, але й в інших куточках світу, – пише видання.

Згідно з висновком США, три з п’яти бригад зазнали втрат у 90-95% особового складу. Солдатам спецсили потрібно щонайменше чотири роки спеціальної підготовки, тому в Штатах вважають, що Москві знадобиться до десяти років на відновлення усіх підрозділів.

Видання зазначає, що в злитих документах не повідомляється про те, скільки саме бійців спецпідрозділів було вбито або ж поранено в Україні. Водночас в одному з перехоплень зазначається, що один підрозділ – 346-й – втратив майже усю бригаду, в якій діяло 125 осіб із розгорнутих 900.

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