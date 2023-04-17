Сподіваються захопити Бахмут. Міноборони РФ посилює вагнерівців сучасною технікою – ISW
Міністерство оборони РФ посилює вагнерівців сучасними засобами, незважаючи на очевидну напруженість у відносинах між власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним і відомством, щоб завершити захоплення Бахмута на Донеччині.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначено, що новина про перепризначення командувача повітряно-десантних військи Росії Михайла Теплінського свідчить про те, що Міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК Вагнера.
Окрім того, останнім часом Пригожин зменшив свої відверті нападки на Міноборони.
– Російські військові блогери повідомляють, що сили Вагнера використовують танки Т-90 в межах Бахмута, що свідчить про те, що російське керівництво виділило Вагнеру більш сучасні засоби для захоплення міста, – йдеться в огляді.
Аналітики також вказують, що російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська РФ.
Водночас Теплінському, ймовірно, не вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.
За даними Генштабу ЗСУ, із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 182 660 своїх військових, з них 590 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко