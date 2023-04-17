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Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сподіваються захопити Бахмут. Міноборони РФ посилює вагнерівців сучасною технікою – ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Міністерство оборони РФ посилює вагнерівців сучасними засобами, незважаючи на очевидну напруженість у відносинах між власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним і відомством, щоб завершити захоплення Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що новина про перепризначення командувача повітряно-десантних військи Росії Михайла Теплінського свідчить про те, що Міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК Вагнера.

Окрім того, останнім часом Пригожин зменшив свої відверті нападки на Міноборони.

– Російські військові блогери повідомляють, що сили Вагнера використовують танки Т-90 в межах Бахмута, що свідчить про те, що російське керівництво виділило Вагнеру більш сучасні засоби для захоплення міста, – йдеться в огляді.

Аналітики також вказують, що російське військове командування, схоже, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська РФ.

Водночас Теплінському, ймовірно, не вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 182 660 своїх військових, з них 590 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Міноборони РФ, ПВК Вагнера
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Ольга Чайко
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