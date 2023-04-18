Росія “повертається назад” у питанні техніки, яку вона використовує у війні проти України.

Про це у коментарі американському телеканалу CNN заявили західні чиновники, пояснивши, що вони бачили, як Москва розгортає танки, зроблені після Другої світової війни.

Водночаc, зазначає телеканал, росіяни намагаються поповнити запаси втраченої бронетехніки.

Західні чиновники кажуть, що наразі вони не спостерігають “значного збільшення кількості техніки”.

– Якщо вже на те пішло, то вони (росіяни, – Ред.) використовують техніку старого покоління, – сказали вони.

Чиновники додали, що Москва все більше покладається на старі моделі танків у війні.

– Вони почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і ми бачили, як перші Т-55 викотили з ремонту, щоб ввести в бій, і така ж картина з артилерією, – сказали офіційні особи.

Т-90 був вперше представлений у 1992 році, Т-80 – у 1976 році, водночас Т-72 був прийнятий на озброєння у 1972 році, а Т-55 – після Другої світової війни у 1948 році.

– Вони відстають у технічному плані, – додали чиновники.

Західні офіційні особи також вказують, що Росія все ще має проблеми щодо кадрів. І попри здатність мобілізувати велику кількість особового складу, Москва все ще не забезпечує їх належною підготовкою.

– Ми бачили два відносно невеликі навчальні цикли, що пройшли в Білорусі, але зі 150 тис. осіб, які, за їхніми заявами, були мобілізовані, ми, ймовірно, бачили близько 15 тис., які пройшли будь-яку підготовку на рівні роти, – сказали посадовці.

Чиновники додали, що наразі помітно, що російські військові деградували порівняно з тими силами, що увійшли на територію України із початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Джерело : CNN

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