Росіяни тримають у Чорному морі до 16 ракет Калібр – ВМС ЗСУ

Росія вивела у Чорне море дев’ять кораблів, з них три – носії крилатих ракет Калібр. Загальний залп може становити до 16 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначено, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному – до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії ракет Калібр, загальний залп – до 36 ракет.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, з вересня минулого року і до кінця зими РФ використала для ударів по критичній інфраструктурі Україні практично весь стратегічний запас, тому наразі відчуває гострий ракетний голод, як і щодо іншого озброєння.

Джерело: ВМС ЗСУ

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