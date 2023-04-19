Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни тримають у Чорному морі до 16 ракет Калібр – ВМС ЗСУ

Кораблі РФ

Росія вивела у Чорне море дев’ять кораблів, з них три – носії крилатих ракет Калібр. Загальний залп може становити до 16 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначено, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному – до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії ракет Калібр, загальний залп – до 36 ракет.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, з вересня минулого року і до кінця зими РФ використала для ударів по критичній інфраструктурі Україні практично весь стратегічний запас, тому наразі відчуває гострий ракетний голод, як і щодо іншого озброєння.

Читайте також
Зустріч у Рамштайні: Україна проситиме у союзників ракети й системи ППО
ракета IRIS-T

Джерело: ВМС ЗСУ

Ракета, Росія, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ядерні погрози РФ не спрацюють. НАТО продовжить підтримувати Україну – Столтенберг
Росіяни тримають у Чорному морі до 16 ракет Калібр – ВМС ЗСУ
Російські кораблі-привиди проводять розвідку в Балтійському та Північному морях та збирають дані для диверсій – ЗМІ
Кораблі РФ, колаж факти
Росія імпортує західні технології для зброї в обхід санкцій – NYT
Санкції проти Росії
Росія намагається відрізати доступ ЗСУ до інтернету через Starlink – WP
Українські військові
США застерегли Росію не чіпати американські ядерні технології на ЗАЕС
Росіяни тримають у Чорному морі до 16 ракет Калібр – ВМС ЗСУ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Будапештський меморандум був помилкою? Чому угода не спрацювала
Росіяни тримають у Чорному морі до 16 ракет Калібр – ВМС ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь