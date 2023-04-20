Шукають нелояльних. У Росії ФСБ проводить чистку у внутрішніх органах – ISW

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну чистку у внутрішніх органах безпеки.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що перевірки проходять нібито через витік даних російських спецслужб на прохання громадян України.

– Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії, – вказують аналітики.

У Інституті вважають, що Кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях для того, щоб провести капітальну ревізію апарату внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які випали з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

Також у ISW заявили, що росіяни продовжують використовувати ударні безпілотники Shahed та інші менш точні системи для ударів по Україні, щоб компенсувати значну нестачу постачання високоточних боєприпасів.

Джерело : ISW

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