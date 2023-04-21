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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Поспішають з виробництвом. Ігнат розповів, чому вибухи авіабомб у Росії можуть почастішати

Юрій Ігнат

Вибухи у Росії, подібні до того, що стався напередодні у  Бєлгороді, можуть почастішати через намагання окупантів швидко наростити їхнє виробництво шляхом якості.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. 

– Такі бомби (як у Бєлгороді – ред.) могли падати й десь інде. Тому що роблять вони все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки, – сказав він.

Ігнат нагадав, що ця бомба на озброєнні росіян ще з радянських часів, але потребує модернізації та встановленні GPS-навігації та крил.

При цьому він попередив, що загроза використання окупантами подібних авіабомб буде лише посилюватись.

Нагадаємо, уночі 20 квітня в російському місті Бєлгород стався вибух на одному з центральних перехресть. У центрі вулиці утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів. Від вибухової хвилі постраждав сусідній будинок і автомобілі, що стояли поруч.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу на військовому літаку Су-34, який виконував політ над Бєлгородом.

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Бомба, Повітряні сили України, Російська агресія, Росія, Юрій Ігнат
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