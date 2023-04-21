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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ вивела у Чорне море девʼять кораблів, два з них – ракетоносії з Калібрами

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

Станом на ранок, 21 квітня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувать дев’ять ворожих кораблів, серед яких два – ракетоносії, з вісьмома Калібрами напоготові. 

Про це повідомляють у  ВМС України.

Крім того, в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі – 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет Калібр загальним залпом – 36 ракет.

Також у ВМС зазначають, що за тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 138 судна, з них 44 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 175 суден, з них 51 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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ВМС України, Кораблі, Російська агресія, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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