Представники так званої російської еліти вже шукають можливості отримати гарантії безпеки для себе та своїх родин після поразки РФ у війні проти України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів.

Таким чином він відповів на запитання, що відбувається з “елітами” всередині РФ, чи шукають вони зв’язків з Україною, щоб зберегти своє життя та “прикрити тил”.

– Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, де вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх родин, достатньо широка, – зазначив Юсов.

Він уточнив, що зусилля російських “еліт” насамперед спрямовані на те, щоб уникнути можливого притягнення до відповідальності в майбутньому. Зараз варіанти для себе шукають здебільшого представники російського бізнесу, але процес набирає обертів.

– Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти. Але також вже є представники політичного сегменту верхівки і мешканців Кремля. Цей процес лише набиратиме обертів, – повідомив Юсов.

У розвідці вважають, що чим більшими будуть успіхи Збройних сил України на фронті, тим активнішими будуть такі процеси всередині РФ.

Юсов запевнив, що наша країна використовуватиме різні інструменти та креативні підходи, щоб прискорити звільнення територій та притягнення РФ до відповідальності за агресію.

– Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого, – підсумував представник ГУР.

Раніше в українській розвідці прогнозували, що рано чи пізно в Росії відбудеться бунт, який призведе до зміни політичного режиму.

Андрій Юсов також розповідав, що еліти в РФ давно не сподіваються на перемогу у війні проти України, однак чинити опір кремлівському режиму вони не готові.

Джерело : 24 канал

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