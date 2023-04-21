Російський адвокат та правозахисник Микола Полозов заявив, що світовій спільноті треба прийняти історичний виклик і ввести контроль за процесом переходу до демократії в Росії, щоб запобігти можливому хаосу.

Про це Полозов сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

На думку адвоката, цілком можливо, що в Росії можуть почати виконувати смертні вироки.

Полозов наголосив, що поки у РФ ще не було використано право на смертну кару, проте цей мораторій можуть скасувати й ввести цей вид покарання.

Введення смертної кари може призвести до масштабних репресій та переслідувань.

За словами Миколи Полозова, найбільш ефективним шляхом буде реалізація в Росії зовнішнього адміністрування цих процесів, оскільки здорових сил всередині РФ практично не залишилося.

– І навіть у разі краху путінського режиму вони не зможуть протистояти реакції, яку буде представляти більшість громадян Росії, — наголошує адвокат.

Схожі процеси проходили в низці інших країн, хоча Росія значно більша за масштабами.

– Це справді історичний виклик, який цивілізований світ має прийняти та реалізувати. Інакше може виникнути досить важка ситуація та хаос, — наголосив Микола Полозов.

Раніше повідомлялося, що Путін під час свого візиту на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей зображав із себе військового лідера. Це наче потрібно було на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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