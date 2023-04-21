З’явилося відео моменту падіння російської бомби в Бєлгороді.

Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, уночі 20 квітня в російському місті Бєлгород стався вибух на одному з центральних перехресть. У центрі вулиці утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів. Від вибухової хвилі постраждав сусідній будинок і автомобілі, що стояли поруч.



У Міністерстві оборони Росії заявили, що сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу на військовому літаку Су-34, який виконував політ над Бєлгородом.

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