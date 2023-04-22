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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Бєлгороді на місці нещодавнього вибуху знайшли авіабомбу – ЗМІ

Бєлгород

У російському Бєлгороді на вулиці Шаландіна, де нещодавно з літака Су-34 впала авіабомба, знайшли ще один авіаційний боєприпас.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Вибухотехніки Міноборони РФ вирішили знешкодити снаряд на полігоні.

Ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів, а це понад 3 тис. осіб.

Нагадаємо, що вночі 20 квітня в Бєлгороді пролунав потужний вибух на одному з центральних перехресть міста. Вибуховою хвилею потрощило сусідній будинок і автомобілі.

Згодом з’явилося відео моменту падіння російської бомби в Бєлгороді.

Міністерство оборони Росії визнало, що це російський літак скинув боєприпас, і заявили, що скидання бомби було позаштатною подією.

Фото: скриншот 

Бєлгород, Росія
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