Вирви та посічені паркани: у Бєлгородскій області скаржаться на обстріли

У Бєлгородській області мешканці скаржаться через обстріл села Нова Таволжанка Щебекинського району.

Про це йдеться у Telegam-каналі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

– За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає, за винятком лінії електропередачі. Аварійні служби виїхали на місце для оперативного усунення наслідків, – пише Гладков.

Пізніше він зазначив, що руйнувань зазнали 9 приватних житлових будинків: вибиті вікна, посічені паркани й фасади.

– Оперативні та аварійні служби на місці продовжують побудинковий обхід території. Відновлення електропостачання буде протягом 4-5 годин, – додав губернатор.

Варто зазначити, що з боку української влади та Генштабу України не було ніяких коментарів щодо цього. Таким чином, це може бути черговою провокацією з боку РФ.

Нагадаємо, що у Підмосков’ї 22 квітня сталася масштабна пожежа у цеху з утилізації пластику та гуми.

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