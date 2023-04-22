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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Жителям Луганщини, які виїхали в Росію, не хочуть оформлювати пенсії

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Фото: Pixabay

Жителі Луганщини, які виїхали до Росії, мають проблеми із оформленням державних послуг.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, проблеми торкнулися ти, хто досяг пенсійного віку та намагається оформити пенсійні виплати.

Люди надсилають запити до пенсійних установ терористичної “ЛНР”, проте звідти відповіді не надходять, тому у пенсії відмовляють.

Не краща ситуація і на окупованій території. За майже чотири місяці 2023 року жителі Сєвєродонецька, які влаштувалися допомагати будівельникам із Росії, заробітну плату досі не отримали. Востаннє їм виплатили за грудень.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що противник продовжує зазнавати втрат, навіть коли намагається евакуювати своїх поранених.

Так, окупанти організували медичну евакуацію до РФ своїх поранених солдатів. Та з якихось причин на державному короні України російські військові не пропустили цю колону машин.

Через відсутність належної медичної допомоги частина окупантів померла. Інших, а це понад 50 осіб, довелося госпіталізувати до Троїцької центральної районної лікарні.

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ЛНР, Луганська область, Пенсія, Росія
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