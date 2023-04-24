У лісі Підмосков’я впав безпілотник-камікадзе, начинений канадською вибухівкою.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали і ЗМІ.

Так, Telegram-канал Mash написав, що дрон дуже схожий на український UJ-22 Airborne компанії Ukrjet.

Інцидент стався в підмосковному селищі Воровське біля Ногінська.

Серед уламків дрона виявили канадські 1,25-фунтові (566 г) вибухові заряди М112. Скільки самої вибухівки було на дроні, не повідомляють.

Офіційних коментарів від російської влади поки що немає.

Варто зазначити, що БПЛА UJ-22 Airborne має дальність польоту 800 км.

Нагадаємо, що 6 квітня неподалік Москви на території військового заводу Факел упав саморобний безпілотник із камерами. На тому заводі РФ виробляє системи ППО Тор і С-400, а також модернізує комплекси С-300 і Осу.

Фото: Ukrjet

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