Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну фактично за рік до 24 лютого 2022 року, а його мотивами для цього послужили особиста образа, бажання помсти та обмеження медіаресурсів проросійського політика Віктора Медведчука.

Про це пише видання Верстка, яке поспілкувалося з колишніми і нинішніми чиновниками в російській і українській владі.

Як пише видання, негативне ставлення до України у Володимира Путіна формувалося протягом багатьох років, але особливо сильно російського диктатора розлютив “наїзд” на його кума Віктора Медведчука.

Як кажуть джерела Верстки, існування Медведчука і його телеканалів було “як місток і надія якось вирішити ситуацію політичними методами”. Крім того, на рішення Путіна вплинув і сам проросійський політик з ОПЗЖ, який регулярно розповідав главі Кремля про нібито велику підтримку Путіна і проросійські настрої в Україні.

– Він розповідав казки, освоював ці гроші, які йому платили за організацію політичного опору, і не вірив, що хтось колись перевірить. Розповідав про лояльність території, тупо вводячи в оману Путіна, – згадує джерело, близьке до адміністрації президента РФ.

Як пише Верстка, три джерела в оточенні російського президента підтвердили, що саме історія зі знищенням інформаційного ресурсу Медведчука і тим, що його почали “кошмарити”, стала останньою краплею в ухваленні Путіним рішення про підготовку до повномасштабного вторгнення, а до інструментів “м’якої сили” в Кремлі вирішили більше не вдаватися.

Джерела видання вказують, що в Кремлі не стали ставити під сумнів слова Медведчука про те, що в Україні радо готові зустріти Росію.

– Замість того, щоб зробити висновки про адекватність отриманої інформації, проаналізувати і побачити очевидну картину, що їх тут не чекають, образа і злість застелили їм очі, – сказав Верстці український політичний радник Володимира Зеленського Олександр Харебін.

Однак Медведчук не міг і припустити, що його дані Путін використовуватиме для ухвалення рішення про “легку спецоперацію, метою якої була швидка зміна влади в Києві”, говорить знайоме з ним джерело. Видання вказує, що Путін всерйоз розраховував на підтримку населення по всій країні, про яку йому розповідав Медведчук.

Під час ухвалення рішення про війну з Медведчуком Путін не радився, як і ні з ким іншим.

– Єдиною людиною, яка мала постійний вихід на Путіна, був його друг Юрій Ковальчук, – пише Верстка.

Два джерела видання підтверджують, що Ковальчук зіграв вирішальну роль в ухваленні президентом рішення про вторгнення в Україну, а під час пандемії лише Юрій Ковальчук не виходив із резиденції Путіна, щоб потім знову не проходити карантин.

– Путін у цей момент був обмежений у спілкуванні з адекватними людьми. Він намагався не зустрічатися ні з ким, а якщо зустрічався, за 14 днів карантину люди настільки озвірівали, що нормальна розмова не складалася. До того ж зустріч на відстані 15 метрів не передбачає довірчого спілкування, – пише видання.

Ще одне джерело Верстки, близьке до Кремля, каже, що на дискусійному клубі Валдай у жовтні 2021 року один із присутніх силовиків підтверджував у приватних розмовах, що Росія хоче змінити владу в Україні.

Інше джерело розповідає, що в грудні, за три місяці до війни, уже обговорювали, як ділитимуть Україну між великими корпораціями. За розвиток кожного регіону за задумом мала відповідати одна з державних або близьких до Кремля приватних корпорацій.

– Путін справді повірив, що можна змінити режим у Києві швидко і безболісно, – йдеться в розслідуванні.

Джерела видання кажуть, що російські силовики були проти, але міністр оборони Сергій Шойгу не сперечався з главою Кремля, а “навіть зрадів рішенню Путіна”.

– Він (Шойгу, – Ред.) не розумів, у якому стані армія перебуває, і йому було цікаво. Він повірив у те, що Путін знає щось, чого він не знає, і справді думав, що буде щось не надто серйозне за анексію Криму, – розповідає один зі старих приятелів Путіна.

Видання пише, що при цьому інші “еліти” були поставлені перед фактом уже в день вторгнення в Україну.

– Це дивовижна війна, коли практично вся еліта проти. Я розмовляю з начальниками в Росії, немає жодної людини з вищих ешелонів влади, хто був би за. Але вони розуміють, що треба працювати в команді, – сказав колишній чиновник Кремля, посилаючись на приватні розмови з представниками російської влади.

Хто не розуміє – тим показують, що потрібно зрозуміти. Так, джерело Верстки описало історію, як один “великий чиновник” у Держдумі навесні 2022 року прийшов до куратора внутрішньої політики Кремля Сергія Кирієнка і сказав, що більше не може і хоче піти.

– Наступного дня до дружини прийшли ФСБшники, силовики прийшли і до сина, у якого бізнес. Через тиждень чиновник прийшов назад до Кирієнка і заявив, що передумав йти, – пише видання.

Про те, що від Путіна починає відвертатися російська еліта, нещодавно заявляв і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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